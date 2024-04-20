По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ударів "Кинджалами"
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В Україні знову оголосили повітряну тривогу, цього разу по всій Україні. У Росії злетіли два Міг-31К — один з аеродрому "Саваслейка", а другий з Астрахані.
Про це повідомляють моніторингові канали. Російські літаки курсують на Чорне море.
Станом на 13:20 пусків ракет не зафіксовано. Жителів усіх областей просять перебувати в укриттях доти, доки не оголосять відбій тривоги.
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