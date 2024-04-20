У Києві та більшості регіонів оголошено повітряну тривогу: ворог запустив балістику

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, просять не виходити з укриттів до відбою

У Києві та низці інших регіонів оголосили повітряну тривогу вранці 20 квітня. Окупанти випустили балістичні ракети з Криму у бік Кіровоградської області та з Таганрогу на східні регіони.

Про це повідомляють моніторингові канали. Українцям нагадали, що до відбою тривоги треба перебувати у безпечних місцях.

Також повідомляється, що у районі Павлограда Дніпропетровської області помічено розвід БПЛА. Це не перша тривога за сьогоднішній ранок. Раніше повідомлялося, що було чути вибух на околицях Дніпра, а рано вранці серія вибухів пролунала і в Одесі.

10:35 У Херсоні було чутно вибух, ймовірно, долетіла балістика з Криму.

Також "Телеграф" повідомляв, що вранці 19 квітня армія РФ вдарила по Дніпру, зруйнувавши житлові будинки. Серед загиблих є діти.