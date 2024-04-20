В Киеве и большинстве регионов объявлена воздушная тревога: враг запустил баллистику

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, просят не выходить из укрытий до отбоя

В Киеве и ряде других регионов объявили воздушную тревогу утром 20 апреля. Оккупанты выпустили баллистические ракеты из Крыма в сторону Кировоградской области и из Таганрога на восточные регионы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Украинцам напомнили, что до отбоя тревоги нужно находиться в безопасных местах.

Также сообщается, что в районе Павлограда Днепропетровской области замечен развед БПЛА. Это не первая тревога за сегодняшнее утро. Ранее сообщалось, что был слышен взрыв в окрестностях Днепра, а ранним утром серия взрывов прозвучала и в Одессе.

10:35 В Херсоне был слышен взрыв, вероятно, долетела баллистика из Крыма.

Также "Телеграф" сообщал, что утром 19 апреля армия РФ ударила по Днепру, разрушив жилые дома. Среди погибших есть дети.