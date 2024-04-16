Больше не бригада: из бойцов легендарного добровольческого подразделения сформировали отдельную часть

Ранее в бригаде начались проверки

Один из батальонов 67-й отдельной механизированной бригады "Добровольческий украинский корпус" решили выделить в штурмовую воинскую часть. Такое решение приняло командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск. Там отметили, что постоянно проводят работу, направленную на усовершенствование существующей организационной структуры, изменение численности соответствующих военных организационных структур, в том числе их переформирование.

"Указанное касается, в том числе, и бригад Вооруженных сил Украины. Такая работа проводится с учетом результатов выполнения боевых задач, анализа проведенных действий, и имеет целью повысить устойчивость обороны", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что "вторую попытку" российские захватчики нам не дарят. Также там отметили, что последствия потерь позиций одним нашим подразделением и обнажения флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ.

"Наш враг имеет больше ресурсов и не жалеет своих людей для достижения целей на поле боя. Мы можем противопоставить ему профессионализм наших воинов и боеспособность подразделений. Учитывая изложенное, принято решение об выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть", — подчеркнули в Сухопутных войсках.

Там также отметили, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление всеобщей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины. Количество и масштабы таких мер не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск.

"В дальнейшем подчеркиваем, что в условиях военного положения органы военного управления оставляют за собой право воздержаться от любых комментариев по поводу решений, направленных на повышение боеспособности войск и более эффективного ведения боевых действий", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что после потери некоторых позиций в направлении города Часов Яр в Донецкой области в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" начались проверки. 14 апреля в бригаде сообщили, что высшее командование Вооруженных сил Украины начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС, которые формировали бригаду и являются ее боевым костяком.

"Мотивы таких действий нам неизвестны. Все попытки остановить этот процесс и выяснить причины результатов не дали. Возможно, кто-то считает, что распыление бойцов ГУК ПС по разным подразделениям Вооруженных сил приведет к уничтожению ГУК ПС", — подчеркнули в бригаде.

Там отметили, что сейчас в бригаде работают многочисленные комиссии. Они составляют списки бойцов, которые с первого дня существования воинской части осуществляли в ее рядах защиту Украины.

"На командиров подразделений открыты служебные расследования, не исключено, что откроют уголовные производства по надуманным обвинениям в неисполнении боевых распоряжений. Командиры и бойцы готовы отстаивать свою, и павших собратьев, честь и достоинство законным способом. Все приказы командования бойцами и командирами выполняются. Остаются абсолютно непонятными действия на полное ослабление боеспособного подразделения, которым с самого начала полномасштабного вторжения является данная военная часть", — заявили в бригаде.

Как известно, 67 отдельная механизированная бригада была создана в 2022 году на базе подразделений ДУК ПС. В 2022 году участвовала в Харьковском контрнаступлении. В 2023 году вела бои под Бахмутом и под Кременной.

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