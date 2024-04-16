Більше не бригада: з бійців легендарного добровольчого підрозділу сформували окрему частину

Раніше в бригаді почалися перевірки

Один з батальйонів 67-ї окремої механізованої бригади "Добровольчий український корпус" вирішили виокремити в штурмову військову частину. Таке рішення прийняло командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ. Там зазначили, що постійно проводять роботу, спрямовану на вдосконалення існуючої організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування.

"Зазначене стосується у тому числі і бригад Збройних сил України. Така робота проводиться із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій, та має на меті підвищити стійкість оборони", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах підкреслили, що "другої спроби" російські загарбники нам не дарують. А також зазначили, що наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ.

"Наш ворог має більше ресурсів та не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм наших воїнів та боєздатність підрозділів. Ураховуючи викладене, прийнято рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину", — підкреслили у Сухопутних військах.

Там також зазначили, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України. Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ.

"Надалі наголошуємо, що в умовах воєнного стану органи військового управління залишають за собою право утриматись від будь-яких коментарів щодо рішень, направлених на підвищення боєздатності військ та більш ефективного ведення бойових дій", — сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що після втрати деяких позицій на напрямку міста Часів Яр у Донецькій області у 67-ій окремій механізованій бригаді "Добровольчий український корпус" почалися перевірки. 14 квітня у бригаді повідомили, що вище командування Збройних сил України розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК ПС, які формували бригаду та є її бойовим кістяком.

"Мотиви таких дій нам не відомі. Всі спроби зупинити цей процес та вияснити причини результатів не дали. Можливо, хтось вважає, що розпорошення бійців ДУК ПС по різних підрозділах Збройних сил призведе до знищення ДУК ПС", — підкреслили у бригаді.

Там зазначили, що на даний момент в бригаді працюють численні комісії. Вони складають списки бійців, котрі з першого дня існування військової частини здійснювали в її лавах захист України.

"На командирів підрозділів відкрито службові розслідування, не виключено, що відкриють кримінальні провадження за надуманими звинуваченнями в невиконанні бойових розпоряджень. Командири та бійці готові відстоювати свою, і полеглих побратимів, честь та гідність в законний спосіб. Всі накази командування бійцями та командирами виконуються. Залишаються абсолютно незрозумілими дії на цілковите ослаблення боєздатного підрозділу, яким від самого початку повномасштабного вторгнення є дана військова частина", — заявили у бригаді.

Як відомо, 67-ма окрема механізована бригада була створена у 2022 році на базі підрозділів ДУК ПС. У 2022 році брала участь у Харківському контрнаступі. У 2023 році вела бої під Бахмутом та під Кремінною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після відставки командувача військ Оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука на його посаду був офіційно призначений бригадний генерал Шаповалов Геннадій Миколайович.