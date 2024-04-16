У ОК "Південь" офіційно новий командувач: що відомо про генерала Шаповалова

Нового командувача вже представили особовому складу

Після відставки командувача військ Оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука на його посаду був офіційно призначений бригадний генерал Шаповалов Геннадій Миколайович. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк вже представив особовому складу новопризначеного командира.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь". Вона опублікувала фото із заходу та розповіла докладніше про Шаповалова.

Геннадій Шаповалов

Геннадій Шаповалов народився 1978 року в Кіровоградській області.

У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.Пройшовши всі щаблі військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, у березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії".

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готується старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

У ОК "Південь" наголосили, що такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних Сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід.

"Із великою вдячністю за потужну роботу Андрія Трохимовича я прийняв посаду командувача оперативного командування "Південь". Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!" — наголосив бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ОК "Захід" нещодавно також очолив новий командувач.