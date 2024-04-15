ОК "Захід" очолив новий командувач: генерал Шведюк зробив заяву

У ОК "Захід" відбулися кадрові зміни

Новим командувачем військ оперативного командування "Захід" став бригадний генерал Володимир Шведюк. Він обійняв цю посаду замість Сергія Литвинова.

Звернення нового керівника до військовослужбовців з’явилося на офіційній сторінці командування у Facebook. Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю та привілеєм".

"Шановні офіцери, сержанти, солдати! З сьогоднішнього дня маю честь очолити, без перебільшення, одне з найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

За словами Шведюка, він прагне того, щоб командування ОК "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності . "Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", — зазначив він.

Довідка

Володимир Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області, у сім’ї військовослужбовця. Закінчив Національну академію оборони України. Згодом брав участь в АТО на сході країни. У 2016 році обіймав посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату оперативного командування "Захід" ЗСУ. У 2018 році був призначений командиром 59-го ОМПБр. До березня 2022 року був заступником командувача сил ТРО. З весни 2022 року став начальником штабу угруповання Об’єднаних сил.

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