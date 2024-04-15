ОК "Запад" возглавил новый командующий: генерал Шведюк сделал заявление

В ОК "Запад" произошли кадровые изменения

Новым командующим войсками оперативного командования "Запад" стал бригадный генерал Владимир Шведюк. Он занял эту должность вместо Сергея Литвинова.

Обращение нового руководителя к военнослужащим появилось на официальной странице командования в Facebook. Он поблагодарил командование за доверие, назвал это "большой честью и привилегией".

"Уважаемые офицеры, сержанты, солдаты! С сегодняшнего дня, имею честь возглавить, без преувеличения, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

По словам Шведюка, он стремится к тому, чтобы командование ОК "Запад" стало образцом военного совершенства и тактического мастерства. "Вместе мы укрепим нашу обороноспособность и продемонстрируем непоколебимую преданность защите нашей страны. Нам нет другого выбора, как победить. И мы это сделаем", — отметил он.

Справка

Владимир Шведюк родился 23 июня 1969 года в Винницкой области, в семье военнослужащего. Окончил Национальную академию обороны Украины. Позже принимал участие в АТО на востоке страны. В 2016 году занимал должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата оперативного командования "Запад" ВСУ. В 2018 году был назначен командиром 59-й ОМПБр. До марта 2022 был заместителем командующего сил ТРО. С весны 2022 стал начальником штаба группировки Объединенных сил.

Ранее "Телеграф" сообщил, что новым спикером Воздушных сил ВСУ стал майор Илья Евлаш. Он занял эту должность вместо Юрия Игната, который ушел в отставку.