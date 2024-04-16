У ОК "Юг" официально новый командующий: что известно о генерале Шаповалове

Нового командующего уже представили личному составу

После отставки командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука на его должность был официально назначен бригадный генерал Шаповалов Геннадий Николаевич. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк уже представил личному составу новоназначенного командира.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг". Она опубликовала фото с мероприятия и рассказала подробнее о Шаповалове.

Геннадий Шаповалов

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области.

В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же — с отличием — Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Пройдя все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

За плечами боевого офицера Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".

Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовится старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

В ОК "Юг" отметили, что такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных Сил Украины как мощный интеллектуальный потенциал армии с опорой на международный опыт.

"С большой благодарностью за мощную работу Андрея Трофимовича я принял должность командующего оперативным командованием "Юг". Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворному труду и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов!" — подчеркнул бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ОК "Запад" недавно также возглавил новый командующий.