"Асвобадители" постарались: село Работино стерто с лица земли (видео)

Захватчики оставили после себя лишь разруху

Во время полномасштабной войны российские оккупанты превратили в руины село Работино в Запорожской области. В нем не осталось ни единого уцелевшего здания или дома.

Об этом сообщили Силы обороны юга в своем официальном Telegram-канале. Вместе с тем было опубликовано соответствующее видео, на котором видно, что россияне сделали с селом.

"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет. Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома", — говорится в сообщении.

В Силах обороны подчеркнули, что именно так и выглядит "русский мир". Для них уничтожение всего хорошего — это "успех на фронте".

"Именно так "асвобадители" освобождают наши территории… освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и от жизни. А потом, щеголяя на руинах, отчитываются об "успехах на фронте", — отметили военные.

Ситуация в Работино

Село было оккупировано россиянами в марте 2022 года. В августе 2023-го украинские военные освободили населенный пункт. С тех пор захватчики упорно пытаются вернуть утраченные позиции.

13 апреля начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сказала, что оккупанты рассредоточили свои силы между Вербовым и Работиным. В населенный пункт пытаются проникнуть диверсионно-штурмовые группы. При этом росСМИ заявляют, что захватчики пытаются взять Работино в окружение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сильно украинцы радовались тому, что ВСУ зашли в город и вернули его под свой контроль. Глядя на эти трогательные кадры, которые разлетелись по сети, трудно сдержать слезы. Люди рассказали военным, что знали и верили, что они освободят село.