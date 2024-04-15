"Асвабадітєлі" постаралися: село Роботине стерте з лиця землі (відео)

Загарбники залишили після себе лише розруху

Під час повномасштабної війни російські окупанти перетворили на руїни село Роботине у Запорізькій області. У ньому не залишилося жодної вцілілої будівлі чи будинку.

Про це повідомили Сили оборони півдня у своєму офіційному Telegram-каналі. Водночас було опубліковано відповідне відео, на якому видно, що росіяни зробили із селом.

"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, тому що населення немає. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не залишилося жодного цілого будинку", — йдеться у повідомленні.

У Силах оборони наголосили, що саме так і виглядає "російський мир". Для них знищення всього хорошого — це "успіх на фронті".

"Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території…звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя. А потім, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті", — зазначили військові.

Ситуація у Роботиному

Село було окуповане росіянами у березні 2022 року. У серпні 2023 року українські військові звільнили населений пункт. З того часу загарбники наполегливо намагаються повернути втрачені позиції.

13 квітня начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону сказала, що окупанти розосередили свої сили між Вербовим та Роботиним. До населеного пункту намагаються проникнути диверсійно-штурмові групи. При цьому росЗМІ заявляють, що загарбники намагаються взяти Роботине в оточення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як сильно українці раділи з того, що ЗСУ зайшли до села і повернули його під свій контроль. Дивлячись на ці зворушливі кадри, які розлетілися по мережі, важко стримати сльози. Люди розповіли військовим, що знали та вірили, що вони звільнять село.