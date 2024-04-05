Воздушная тревога по всей Украине: есть угроза удара "Кинжалов"

В Украине тревога из-за ракетной угрозы

По всей территории Украины распространилась воздушная тревога. Защитники сообщают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксируют взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 апреля Харькове раздались взрывы. По предварительной информации, город был атакован КАБами.