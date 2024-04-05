Повітряна тривога по всій Україні: є загроза удару "Кинджалів"

В Україні тривога через ракетну загрозу

На всій території України поширилася повітряна тривога. Захисники повідомляють про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксують зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Ракетна небезпека на всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 5 квітня у Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, місто було атаковане КАБами.