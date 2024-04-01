Бронированная российская "Беглянка" уйти от ВСУ не смогла

В российской армии это редкость

В ходе продолжающихся боев российские оккупанты используют не только новейшее оружие, но и довольно редкую спецтехнику. Например, бронированную ремонтно-эвакуационную машину легкую (БРЭМ-Л) "Беглянка", которая весьма редко попадается ВСУ, но они ее успешно уничтожают.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам до сих пор оккупанты потеряли всего две единицы техники данного типа.

БРЭМ-Л "Беглянка" предназначена для эвакуации относительно легкой бронетехники. Хотя сама машина была создана в 1990-х годах, для ВС РФ ее не особо заказывали, так как возможности по буксировке легкой техники вроде БТР и БМП считались ограниченными. В результате, "Беглянку" продавали на экспорт, к примеру, в Объединенные Арабские Эмираты ушло 85 единиц, что больше чем имеется в самой российской армии.

Сожженный БРЭМ-Л Беглянка

Появление БРЭМ-Л на передовой Александр Коваленко объясняет двумя причинами:

потерями спецтехники ВС РФ, когда за март были уничтожены 179 единиц, что является абсолютным рекордом. А до того, за два года войны, потери в этой категории составили более 1 260 единиц;

так как потери российских основных боевых танков столь велики, что чаще используются устаревшие танки облегченного типа, массой до 40 тонн. Поэтому потребность в БРЭМ-Л которой Т-90М "Прорыв" не вытащить, а вот БМП-2 или даже старый Т-54/55 — вполне, возрастает.

Надо сказать, что совсем недавно ВСУ уничтожили уникальный образец техники — высокозащищенное специальное транспортное средство "Ладога" для высшего командного состава оккупантов на случай ядерной войны. Единственный работоспособный образец был уничтожен украинскими военными.