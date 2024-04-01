Броньована російська "Беглянка" уникнути ВСУ не змогла

У російській армії це рідкість

У ході боїв, що продовжуються, російські окупанти використовують не тільки новітню зброю, а й досить рідкісну спецтехніку. Наприклад, броньовану ремонтно-евакуаційну машину легку (БРЕМ-Л) "Беглянка", яка дуже рідко трапляється ЗСУ, але вони її успішно знищують.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, досі окупанти втратили всього дві одиниці техніки даного типу.

БРЕМ-Л "Беглянка" призначена для евакуації легкої бронетехніки. Хоча сама машина була створена в 1990-х роках, для ЗС РФ її не особливо замовляли, оскільки можливості з буксирування легкої техніки на кшталт БТР та БМП вважалися обмеженими. В результаті "Беглянку" продавали на експорт, наприклад, в Об’єднані Арабські Емірати пішло 85 одиниць, що більше, ніж є в самій російській армії.

Спалений БРЕМ-Л Беглянка

Поява БРЕМ-Л на передовій Олександр Коваленко пояснює двома причинами:

втратами спецтехніки ЗС РФ, коли за березень було знищено 179 одиниць, що є абсолютним рекордом. А до того, за два роки війни, втрати у цій категорії становили понад 1 260 одиниць;

оскільки втрати російських основних бойових танків настільки великі, що найчастіше використовуються застарілі танки полегшеного типу масою до 40 тонн. Тому потреба у БРЕМ-Л якою Т-90М "Прорив" не витягнути, а от БМП-2 або навіть старий Т-54/55 — цілком зростає.

Треба сказати, що нещодавно ЗСУ знищили унікальний зразок техніки — високозахищений спеціальний транспортний засіб "Ладога" для вищого командного складу окупантів на випадок ядерної війни. Єдиний працездатний зразок було знищено українськими військовими.