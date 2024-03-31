В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики: подробности (обновлено)

Опасность длилась недолго

В Киеве и в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирену включили из-за опасности баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы. Первоначально угроза была объявлена для Черкасской и Кировоградской областей.

17:17 Отбой угрозы баллистики для всех областей. Об этом сообщают Воздушные силы.

17:10 Угроза баллистики сохраняется для нескольких областей.

Карта тревог по состоянию на 17:10

16:56 Отбой баллистической тревоги для Киева, Киевской и Черкасской областей. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

16:54 На севере и юге страны отмечены разведывательные вражеские беспилотники. Об этом пишет журналист Андрей Смолий.

16:50 Взрывы в Херсоне.

16:45 В воздушном пространстве Украины чисто. Опасность баллистики сохраняется.

16:44 Ракета прекратила свое существование. Мониторинговые каналы пишут, что это могла быть фальшь-цель.

16:41 Ракета на Кривой Рог. Это подтверждают Воздушные силы.

Воздушная тревога в половине областей страны

16:33 Угроза баллистики для Киева и ряда областей. Сообщается о ракете на Днепр.

16:28 Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб по Харькову. Прогремели взрывы.

16:26 Угроза применения баллистического вооружения для Черкасской и Кировоградской областей.

Напомним, в ночь на 31 марта россияне в очередной раз обстреляли Украину. РФ применила для атаки ракеты и дроны. Под обстрел попал город Стрый в Львовской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия может наступать на Киев снова. Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко.