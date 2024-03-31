В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики: подробности (обновлено)
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Опасность длилась недолго
В Киеве и в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирену включили из-за опасности баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы. Первоначально угроза была объявлена для Черкасской и Кировоградской областей.
17:17 Отбой угрозы баллистики для всех областей. Об этом сообщают Воздушные силы.
17:10 Угроза баллистики сохраняется для нескольких областей.
16:56 Отбой баллистической тревоги для Киева, Киевской и Черкасской областей. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
16:54 На севере и юге страны отмечены разведывательные вражеские беспилотники. Об этом пишет журналист Андрей Смолий.
16:50 Взрывы в Херсоне.
16:45 В воздушном пространстве Украины чисто. Опасность баллистики сохраняется.
16:44 Ракета прекратила свое существование. Мониторинговые каналы пишут, что это могла быть фальшь-цель.
16:41 Ракета на Кривой Рог. Это подтверждают Воздушные силы.
16:33 Угроза баллистики для Киева и ряда областей. Сообщается о ракете на Днепр.
16:28 Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб по Харькову. Прогремели взрывы.
16:26 Угроза применения баллистического вооружения для Черкасской и Кировоградской областей.
Напомним, в ночь на 31 марта россияне в очередной раз обстреляли Украину. РФ применила для атаки ракеты и дроны. Под обстрел попал город Стрый в Львовской области.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия может наступать на Киев снова. Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко.