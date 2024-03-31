У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики: подробиці (оновлено)
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Небезпека тривала недовго
У Києві та в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу. Сирену включили через небезпеку балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили. Спочатку загроза була оголошена для Черкаської та Кіровоградської областей.
17:17 Відбій загрозі балістики для усіх областей. Про це повідомляють Повітряні сили.
17:10 Загроза балістики зберігається для кількох областей.
16:56 Відбій балістичної тривоги для Києва, Київської та Черкаської областей. Про це повідомляють моніторингові канали.
16:54 На півночі та півдні країни помічені розвідувальні ворожі безпілотники. Про це пише журналіст Андрій Смолій.
16:50 Вибухи у Херсоні.
16:45 У повітряному просторі України чисто. Небезпека балістики зберігається.
16:44 Ракета припинила своє існування. Моніторингові канали пишуть, що це могла бути фальш-ціль.
16:41 Ракета на Кривий Ріг. Це підтверджують Повітряні сили.
16:33 Загроза балістики для Києва та низки областей. Повідомляється про ракету на Дніпро.
16:28 Повітряні сили інформують про пуски керованих авіаційних бомб по Харкову. Прогриміли вибухи.
16:26 Загроза застосування балістичного озброєння для Черкащини та Кіровоградської області.
Нагадаємо, в ніч на 31 березня росіяни вчергове обстріляли Україні. РФ застосувала для атаки ракети та дрони. Під обстріл потрапило місто Стрий у Львівській області.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія може наступати на Київ знову. Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко.