У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики: подробиці (оновлено)

Небезпека тривала недовго

У Києві та в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу. Сирену включили через небезпеку балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили. Спочатку загроза була оголошена для Черкаської та Кіровоградської областей.

17:17 Відбій загрозі балістики для усіх областей. Про це повідомляють Повітряні сили.

17:10 Загроза балістики зберігається для кількох областей.

Карта тривог станом на 17:10

16:56 Відбій балістичної тривоги для Києва, Київської та Черкаської областей. Про це повідомляють моніторингові канали.

16:54 На півночі та півдні країни помічені розвідувальні ворожі безпілотники. Про це пише журналіст Андрій Смолій.

16:50 Вибухи у Херсоні.

16:45 У повітряному просторі України чисто. Небезпека балістики зберігається.

16:44 Ракета припинила своє існування. Моніторингові канали пишуть, що це могла бути фальш-ціль.

16:41 Ракета на Кривий Ріг. Це підтверджують Повітряні сили.

Повітряна тривога у половині областей країни

16:33 Загроза балістики для Києва та низки областей. Повідомляється про ракету на Дніпро.

16:28 Повітряні сили інформують про пуски керованих авіаційних бомб по Харкову. Прогриміли вибухи.

16:26 Загроза застосування балістичного озброєння для Черкащини та Кіровоградської області.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня росіяни вчергове обстріляли Україні. РФ застосувала для атаки ракети та дрони. Під обстріл потрапило місто Стрий у Львівській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія може наступати на Київ знову. Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко.