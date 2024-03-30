В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога: подробности

В Украине опять объявлена масштабная тревога

В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. При этом сирены прозвучали и в украинской столице.

Согласно данным Воздушных сил и мониторинговых групп, на юге наблюдается активность вражеских БПЛА, а на севере, включая Киев и область, объявлена угроза применения баллистического вооружения.

Сообщается, что ударные БПЛА были замечены на админгранице Запорожской и Днепропетровской областей, при этом они движутся западным курсом.

В Киевской, Черниговской и Сумской областях в свою очередь была объявлена тревога из-за активности российских ОТРК и запуска баллистических ракет. Кроме того, появлялись сообщения о фиксации движения ракеты в Сумской области и ее исчезновении на границе Полтавской области.

Стоит отметить, что любая баллистическая ракета является сложной целью для перехвата средствами противовоздушной обороны

Как сообщал "Телеграф", 25 марта, российские террористы обстреляли баллистическими ракетами Киев, запустив их из Крыма. Через несколько секунд после объявления тревоги раздались взрывы. Пострадало 10 человек, есть также разрушения.