У Києві та низці областей України повітряна тривога: подробиці

В Україні знову оголошено масштабну тривогу

У низці українських областей оголошено повітряну тривогу. При цьому сирени пролунали і в українській столиці.

За даними Повітряних сил та моніторингових груп, на півдні спостерігається активність ворожих БПЛА, а на півночі, включаючи Київ та область, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.

Повідомляється, що ударні БПЛА були відмічені на адмінкордоні Запорізької та Дніпропетровської областей, при цьому вони рухаються західним курсом.

У Київській, Чернігівській та Сумській областях своєю чергою було оголошено тривогу через активність російських ОТРК та запуск балістичних ракет. Крім того, з’являлися повідомлення про фіксацію руху ракети на Сумщині та її зникнення на кордоні Полтавської області.

Будь-яка балістична ракета є складною метою для перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", 25 березня, російські терористи обстріляли балістичними ракетами Київ, запустивши їх із Криму. За кілька секунд після оголошення тривоги пролунали вибухи. Постраждали 10 людей, є також руйнування.