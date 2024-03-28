В Украине снова масштабная воздушная тревога, угроза пусков: подробности

По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе ракетной атаки.

В пресс-службе Воздушных сил вооруженных сил Украины в 18:04 сообщили, что ракетная опасность объявлена из-за взлета МиГ-31К. Там призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, в мониторинговых пабликах сообщили, что зафиксированы две цели в воздушном пространстве Беларуси. Однако там не уточняют, какие именно это объекты.

Тревога во всех областях Украины

Для справки: МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем и заключается их основная опасность. Поэтому, когда россияне поднимают их в воздух, тревогу объявляют по всей Украине и она может быть довольно длительной, так как они дозаправляют МИГ в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, в четверг, 28 марта, в 12:10 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ. Однако в 13:12 воздушные силы Украины официально объявили отбой угрозы по областям.

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