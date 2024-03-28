В Україні знову масштабна повітряна тривога, загроза пусків: подробиці

По всій Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу ракетної атаки.

У пресслужбі Повітряних сил збройних сил України повідомили, що ракетна небезпека оголошена через зліт МіГ-31К. Там також закликали українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Крім того, у моніторингових пабліках повідомили, що також зафіксовано дві цілі у повітряному просторі Білорусі. Проте там не уточнюють, що це саме за об'єкти.

Тривога у всіх областях України

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Новина доповнюється…