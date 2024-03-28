Разрушены пять домов, есть пострадавшие: стало известно о последствиях удара по Запорожью (фото)

На местах уже работают работники райадминистраций и коммунальных служб

Ночью, 28 марта, враг атаковал Запорожье беспилотниками. В результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города.

В настоящее время известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, два человека получили легкие повреждения. Им предоставлена первичная медицинская помощь.

Обстрел Запорожья 28.03.2024. Пострадали дома людей

Обстрел Запорожья 28.03.2024. Так выглядит частный дом

Обстрел Запорожья 28.03.2024

Обстрел Запорожья 28.03.2024

Обстрел Запорожья 28.03.2024. Людям оказывают помощь

"На местах уже работают работники райадминистраций и коммунальных служб", — говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что ранения из-за ночной атаки "шахедов" получили 2 женщины.

Он пишет, что обломки вражеских беспилотников привели к возгоранию жилых домов в частном секторе. Спасатели оперативно потушили пламя.

Обстрел Запорожья 28.03.2024. Фото - Иван Федоров

Обстрел Запорожья 28.03.2024. Вражеский дрон атаковал частный сектор. Фото - Иван Федоров

Обстрел Запорожья 28.03.2024. Последствия атаки беспилотников. Фото - Иван Федоров

Обстрел Запорожья 28.03.2024

Обстрел Запорожья 28.03.2024. Последствия российской атаки

Ранее "Телеграф" писал, что Наталья Гуменюк объяснила свои слова о "точечном терроре" Киева россиянами. Также она прокомментировала предупреждение заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимура Ткаченко, что не следует игнорировать воздушную тревогу.