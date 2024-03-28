Зруйновано п'ять будинків, є постраждалі: стало відомо про наслідки удару по Запоріжжю (фото)

На місцях вже працюють працівники райадміністрацій та комунальних служб

Вночі, 28 березня, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста.

На цей час відомо, що 5 будинків напівзруйновані та ще понад 40 пошкоджено. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, дві людини отримали легкі ушкодження. Їм надано первинну медичну допомогу.

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Обстріл Запоріжжя 28.03.2024. Так виглядає приватний будинок

Обстріл Запоріжжя 28.03.2024

Обстріл Запоріжжя 28.03.2024

Обстріл Запоріжжя 28.03.2024. Людям надають допомогу

"На місцях вже працюють працівники райадміністрацій та комунальних служб", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що Наталія Гуменюк пояснила свої слова про "точковий терор" Києва росіянами. Також вона прокоментувала попередження заступника міністра зі стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка, що не варто ігнорувати повітряну тривогу.