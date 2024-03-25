Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на двух направлениях: что происходит на фронте (карта)
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Под российским артиллерийским огнем было около 100 населенных пунктов Украины
Идет 761-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 24 марта, на фронте произошло 60 боевых столкновений. Россияне пытаются прорвать оборону наших войск, но получают отпор.
На Купянском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника. Это произошло в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.
На Лиманском направлении наши воины отразили 8 атак россиян. Бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага. Он атаковал в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши воины отразили 10 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное. За сутки враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников при поддержке авиации. Это произошло в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки 24 марта враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.
Как писал "Телеграф", командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк предупредил, что россияне создают группировку из 100 тысяч солдат. Они могут использовать ее для наступления к концу лета.