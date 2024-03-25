Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках: що відбувається на фронті (карта)

Під російським артилерійським вогнем було близько 100 населених пунктів України

Триває 761 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 24 березня, на фронті сталося 60 бойових зіткнень. Росіяни намагаються прорвати оборону наших військ, але отримують відсіч.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника. Це сталося у районі населеного пункту Синьківка Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак росіян. Бої йшли в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямі українські захисники відбили 8 атак ворога. Він атакував у районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога. Бої точилися в районах населених пунктів Бердичі, Первомайського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне. За добу ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок на карті deepstate

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників за підтримки авіації. Це сталося у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Оріхівський напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу 24 березня ворог здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ.

Як писав "Телеграф", командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк попередив, що росіяни створюють угруповання зі 100 тисяч солдатів. Вони можуть використовувати її для настання до кінця літа.