Россия плотно взялась за Стрый: маршрут полета ракет и "шахедов" во время последнего удара

Ракеты были направлены на город Стрый

Во время утренней атаки по Украине в городе Стрый во Львовской области прогремели взрывы. Российские оккупанты вели обстрел города с севера.

Ракеты и БПЛА летели со сторон Сумской и Черниговской областей. Соответствующие данные были опубликованы в Telegram-канале Monіtorwar.

На карте показано движение ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые враг запустил этим утром. На ней видно, что несколько ракет были направлены на город Стрый.

"Визуализация приблизительного маршрута ударных БпЛА типа Shahed и КРПБ "Х-101/555/55" во время атаки с 23.03 по 24.03. Маршруты могут быть специально с погрешностью/не до конца доведены. Вся информация на карте публична, никакой ценности врагу не несет.", — говорится в сообщении.

По городу стрый российские захватчики били ракетами Х-101, согласно информации в мониторинговом канале.

В то же время глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что в ходе следующей воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области кинжалами.

"Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью. Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром в сети сообщили о более чем двух десятках взрывов в городе Стрый. Паблики отметили, что, предварительно, враг бил по объектам энергетики.