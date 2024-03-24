Росія щільно взялася за Стрий: маршрут польоту ракет та "шахедів" під час останнього удару

Ракети були направлені на місто Стрий

Під час ранкової атаки Україною у місті Стрий у Львівській області пролунали вибухи. Російські окупанти вели обстріл міста з півночі.

Ракети та БПЛА летіли зі сторін Сумської та Чернігівської областей. Відповідні дані було опубліковано у Telegram-каналі Monitorwar.

На карті показано рух ракет і безпілотних літальних апаратів, які ворог запустив цього ранку. На ній видно, що кілька ракет було спрямовано на місто Стрий.

"Візуалізація приблизного маршруту ударних БпЛА типу Shahed та КРПБ "Х-101/555/55" під час атаки з 23.03 по 24.03. Маршрути можуть бути спеціально з похибкою/не до кінця доведені. Вся інформація на карті публічна", — йдеться в повідомленні.

Містом стрий російські загарбники били ракетами Х-101, згідно з інформацією в моніторинговому каналі.

Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що в ході наступної повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог із МіГ-31К вдарив у Львівській області кинджали.

"Попередньо є два потрапляння до того ж об’єкту критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі. Пожежних, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися в безпечне місце", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці в мережі повідомили про більш ніж два десятки вибухів у місті Стрий. Пабліки зазначили, що попередньо ворог бив по об’єктах енергетики.