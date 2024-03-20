В истории с загадочными взрывами в Приднестровье появилась неожиданная версия

В самопровозглашенной "республике" в последнее время неспокойно

В воскресенье, 17 марта, по военной базе вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровье был нанесен удар неизвестным беспилотником. Пока ответственность за инцидент никто на себя не взял. Впрочем, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, за провокацией стоит Россия.

Интересно, что около двух недель назад самозванные депутаты "республики" обратились в РФ с просьбой защитить Приднестровье от растущего давления со стороны Молдовы. Реагируя на это, глава МИД России Сергей Лавров назвал власти страны "режимом", который "идет по стопам киевского".

"Телеграф" выяснял, кто действительно имел мотивы для атаки военного объекта, и будет ли эта история иметь продолжение.

Взаимовыгодная провокация

Учитывая, что инцидент на авиабазе совпал с обменом политическими заявлениями между Приднестровьем и Москвой, можно предположить, что удар по аэродрому является элементом классической схемы оккупантов для расшатывания ситуации в регионе с последующим введением туда своего т.н. "миротворческого контингента".

В случае с Приднестровьем "зеленых человечков" направили бы на помощь оперативной группе российских войск, которая уже давно базируется в непризнанной республике и насчитывает до двух тысяч человек из числа местных жителей.

Собственно, о русском следе в этой истории уже заявили в ГУР МОУ. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, никому, кроме РФ, подобные инциденты не нужны.

Аналогичную версию развития событий поддерживает и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский. По словам нардепа, таким образом россияне пытаются реализовать планы очередной "спецоперации", которая им не удалась раньше.

– Они надеялись, что Приднестровье обратится к ним с предложением присоединиться к РФ. Когда этого не произошло, наши разведчики прогнозировали подобные провокации. Сейчас россияне пытаются расшатать ситуацию, создать искусственную угрозу, "спасти" от которой Приднестровье может только Россия, – говорит политик в комментарии "Телеграфу".

В ситуации, когда власти Приднестровья официально просят защиты России, а Россия в свою очередь спит и видит как разместить свой военный контингент на территории Приднестровья, возникает резонный вопрос: почему этого до сих пор не произошло?

Планы РФ разбиваются о нежелание "правительства" Приднестровья (которое и сейчас успешно осваивает кремлевские средства) терять власть, став одним из субъектов Российской Федерации с обязательством участвовать в т.н. "СВО" против соседних государств, уверен военный аналитик Олег Жданов.

– Кроме того, никто из местных воевать за Россию не настроен. Подтверждением этому служит история с угрозой высадки российского десанта и попытками введения в регионе военного положения год назад. Тогда значительная часть населения решила не ждать развития событий и просто уехала на территорию Молдовы, – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Справа, шитая белыми нитками руками Приднестровья

Интересно, что ни "власть" Приднестровья, ни Россия не предъявили никаких обвинений в атаке авиабазы в сторону Украины или Молдовы. Впрочем, у этой ситуации обязательно будет продолжение, считает полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

По мнению военного аналитика, в жителях Приднестровья Владимир Путин видит потенциальный мобилизационный резерв для войны с Украиной. Впрочем, как и предыдущий эксперт, Михаил Притула уверен, что становиться пушечным мясом для России местные жители не планируют.

– Кремль пытается сделать все возможное и невозможное для того, чтобы мобилизовать население Приднестровья против нас. Из того, что можно увидеть на видео с якобы атакованной авиабазы, причиной взрыва стал не удар БПЛА, а взрывчатка, которую предварительно заложили в старый вертолет без окон и дверей. Перед этим с него сняли боекомплект, слили топливо и оттащили от него другую технику, которую недавно можно было видеть рядом на спутниковых снимках.

Это полностью постановочное видео в стиле русской пропаганды. Скорее всего, команда поступила из Москвы, но кремлевских специалистов по изготовлению фейков там нет, поэтому сделали, как сделали. Во всяком случае, никакой мотивации вступать в глупую войну России местным жителям это не прибавит. После 30 лет спокойной и налаженной жизни никто там не горит желанием участвовать в этом, – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Сепаратисты хотят гарантий, оккупанты — детоксикации

Ситуация в Приднестровье становится все более напряженной из-за внутренней борьбы нескольких кланов местных "князьков", которые пытаются найти компромисс между финансовой зависимостью от России и стремлением иметь гарантии собственной неприкосновенности и сохранения власти, говорит эксперт по гибридному влиянию РФ, корреспондент украинских СМИ в Молдове Марианна Присяжнюк.

По словам журналистки, военизированные провокации – типичный стиль приднестровских силовиков, абсолютное большинство из которых подконтрольны России. Атака авиабазы является очередной российской провокацией с целью дискредитации Украины, а также детоксикации и усиления эффекта от "выборов" президента РФ, которые вопреки запрету МИД Молдовы произошли и на территории Приднестровья. Голосовать за Путина избиратели приходили прямо в Дом офицеров.

– Местная власть состоит из нескольких конкурирующих между собой группировок, делящих между собой сферы влияния. Сейчас эта конкуренция усилилась, ведь совсем скоро Украина перекроет транзит российского газа, получаемого Приднестровьем бесплатно, производя электроэнергию по заниженным ценам и продавая ее официальному Кишиневу.

Среди местных "элит" есть ставленники ФСБ, есть люди, преследующие молдавские и украинские интересы. Лидер сепаратистского региона долгое время подыгрывал Украине и Кишиневу, чтобы найти точку баланса и сохранить для себя гарантии безопасности. В то же время, самопровозглашенный глава МИД Приднестровья Валерий Гнатьев – человек Москвы, откомандированный для давления на Кишинев на внешнеполитической арене.

Сейчас, когда Молдова двигается в ЕС, а Украина уже никогда не будет подыгрывать России, зажатому между Кишиневом и Киевом Приднестровью нужно искать пути для выживания, – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, Москва вряд ли может рассчитывать на добровольную сдачу в оккупацию этого региона. По словам Марианны Присяжнюк, несмотря на то, что представители местных властей являются сепаратистами, они точно не идиоты. В ситуации, когда легитимность Путина (как в свое время и его коллеги Лукашенко) становится все более сомнительной, заходить на тонущий корабль под названием "Россия" будет означать потерять свои активы, власть, а возможно и свободу.

Подстраховка со стороны Украины?

Несмотря на то, что Украина категорически отвергает свою причастность к атаке Приднестровья, мотивы для этого у нас быть все же могли, считает экс-сотрудник СБУ, консультант комитета ВР по национальной безопасности и обороне Иван Ступак.

– Доподлинно неизвестно, что именно там произошло. Версия с намерениями РФ ввести туда войска лично мне кажется притянутой за уши, ведь сейчас это невозможно физически. Если бы у оккупантов был "коридор" в Черном море или они стояли под Одессой — другое дело, но их там нет и, думаю, не будет. Кроме того, о каких именно войсках идет речь? На Белгородщине РДК уже неделю "фестивалит" и у РФ не хватает людей, чтобы порядок у себя под носом навести. Кого им перебрасывать в Приднестровье?

В то же время можно предположить, что Украина таким образом вывела из строя вертолет, который мог использоваться "властью" Приднестровья в разведывательных целях в пользу России. Если стало известно о передаче Москве информации о наших военных формированиях, технике или возведении укреплений в Одесской области, мы вполне могли бы прекатить шпионаж со стороны соседей таким образом, — предполагает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кто бы ни стоял за инцидентом на авиабазе в Тирасполе, эта атака имела свои – очевидно, политические, а не военные – цели. А поскольку она не привела к видимым изменениям ни в одной из вероятно причастных к ней сторон, подобные ситуации будут продолжаться и дальше. Учитывая, что идеальных преступлений не существует, в конце концов и эта головоломка потеряет свою загадочность.

Во любом случае, мечтам России о введении в Приднестровье своих "миротворцев" сбыться не суждено, ведь бездарных провокаций для этого мало — сначала оккупантам придется пробить себе путь в Одессу, что "второй армии мира" не удается уже третий год к ряду.