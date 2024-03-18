Очередная попытка дестабилизации: в ISW объяснили причины атаки дрона по Приднестровью

Украина и Молдова не причастны к удару по вертолету Ми-8 в Приднестровье

Атака беспилотника на вертолет в самопровозглашенной подконтрольной россиянам "республике" в Приднестровье – это провокация и попытка российского террористического режима дестабилизировать ситуацию в Молдове. Украина или Молдова не имеют никакого отношения к этой атаке.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 17 марта. Аналитики отметили, что риторика пророссийских "политиков" непризнанной республики дает понять, что операция была направлена против Украины и Кишинева.

В частности, бывший "председатель верховного совета Приднестровья" Александр Щерба уже обвинил Украину в ударе, а ряд заявлений подконтрольных россиянам СМИ в "ПМР" говорит, что дрон якобы вылетел из Одесской области. В то же время молдавское Бюро реинтеграции уже заявило, что вертолет Ми-8, уничтоженный дроном, не летал годами, а у инцидента есть все признаки провокации.

"На момент написания этой статьи ни приднестровские, ни российские власти не обвинили украинские силы в нанесении удара, но могут сделать это в будущем", — отмечают аналитики.

Центр противодействия дезинформации в Украине и Главное управление разведки Министерства обороны уже заявили, что провокацию провели российские террористы с целью манипуляций и дестабилизации. В Институте также считают, что Украина не имеет отношения к удару, поскольку средства атаки были очень ограничены, а цель слишком незначительной.

"Украинские официальные лица также недавно заявили, что Приднестровье не представляет военной угрозы для Украины", – говорится в отчете.

Ранее "Телеграф" писал, что "власть" Приднестровья недавно обратилась в Россию с "призывом о помощи". Глава МИД России Сергей Лавров в свете этих событий назвал власти Молдовы "молдавским режимом", который "идет по стопам киевского".