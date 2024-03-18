Чергова спроба дестабілізації: у ISW пояснили причини атаки дрона по Придністров'ю

Україна та Молдова непричетні до удару по вертольоту Мі-8 у Придністров'ї

Атака безпілотника на вертоліт у самопроголошеній підконтрольній росіянам "республіці" у Придністров'ї – це провокація та чергова спроба російського терористичного режиму дестабілізувати ситуацію у Молдові. Україна або Молдова не мають жодного стосунку до цієї атаки.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 17 березня. Аналітики зазначили, що риторика проросійських "політиків" невизнаної республіки дає зрозуміти, що операція була спрямована проти України та Кишинева.

Зокрема колишній "голова верховної ради Придністров'я" Олександр Щерба вже звинуватив Україну в ударі, а низка заяв підконтрольних росіянам ЗМІ в "ПМР" виголошує, що дрон нібито вилетів з Одеської області. Водночас молдовське Бюро реінтеграції вже заявило, що вертоліт Мі-8, знищений дроном, не літав роками, а інцидент має усі ознаки провокації.

"На момент написання цієї статті ні придністровська, ні російська влада не звинуватили українські сили у здійсненні удару, але можуть зробити це в майбутньому", – зазначають аналітики.

Центр протидії дезінформації в Україні та Головне управління розвідки Міністерства оборони вже заявили, що провокацію скоїли російські терористи з метою маніпуляцій та дестабілізації. В Інституті також вважають, що Україна непричетна до удару, оскільки засоби атаки були дуже обмежені, а ціль занадто незначною.

"Українські офіційні особи також нещодавно заявили, що Придністров'я не становить військової загрози для України", – сказано у звіті.

Раніше "Телеграф" писав, що "влада" Придністров’я нещодавно звернулася до Росії із "закликом про допомогу". Глава МЗС Росії Сергій Лавров у світлі цих подій назвав владу Молдови "молдавським режимом", який "іде стопами київського".