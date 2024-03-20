Выбрал путь воина и прошел обучение в Испании: в Славянске простились с 20-летним защитником (фото)

Военного похоронили на центральной аллее Северного кладбища

В Славянске Донецкой области провели в последний путь украинского воина Владимира Бредова, который погиб в борьбе с российскими оккупантами. Недавно защитнику нашей страны только исполнилось 20 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации Владимир Лях. По его словам, трагедия случилась 13 марта под Авдеевкой.

"Владимир родился в Славянске. Окончил 20-ю школу и Славянский колледж транспортной инфраструктуры. Летом 2023 получил диплом, но выбрал для себя не работу железнодорожника, а путь Воина", — говорится в сообщении.

Лях отметил, что сначала Бредов вошел в ряды Днепровской ячейки парамилитарной национально-патриотической организации "STURM", впоследствии — в организацию украинских националистов "CENTURIA". Затем подписал контракт с ВСУ. Тогда ему было 19 лет.

Парень проходил обучение в Испании. После возвращения в Украину он отправился защищать страну на фронт.

В среду, 20 марта, Владимира Бредова похоронили на центральной аллее Северного кладбища. В Славянске у парня осталась только мама. Это был ее единственный сын.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Донецкой области в боях с оккупантами погиб молодой кинооператор Олесь Самчук. У 22-летнего воина была запланирована свадьба на 19 марта.