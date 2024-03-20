Обрав шлях воїна та пройшов навчання в Іспанії: у Слов’янську попрощалися із 20-річним захисником (фото)

Військового поховали на центральній алеї Північного кладовища

У Слов’янську на Донеччині провели в останній шлях українського воїна Володимира Бредова, який загинув у боротьбі з російськими окупантами. Нещодавно захиснику нашої країни виповнилося 20 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Володимир Лях. За його словами, трагедія сталася 13 березня під Авдіївкою.

"Володимир народився у Слов’янську. Закінчив 20-у школу та Слов’янський коледж транспортної інфраструктури. Влітку 2023 року отримав диплом, але вибрав для себе не роботу залізничника, а шлях Воїна", — йдеться в повідомленні.

Лях зазначив, що спочатку Бредов увійшов до лав Дніпровського осередку парамілітарної національно-патріотичної організації "STURM", згодом — до організації українських націоналістів "CENTURIA". Потім підписав контракт із ЗСУ. Тоді йому було 19 років.

Хлопець проходив навчання в Іспанії. Після повернення в Україну він подався захищати країну на фронт.

У середу, 20 березня, Володимира Бредова поховали на центральній алеї Північного цвинтаря. У Слов’янську у хлопця залишилася лише мама. В неї він був єдиним сином.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донеччині в боях з окупантами загинув молодий кінооператор Олесь Самчук. У 22-річного воїна було заплановано весілля на 19 березня.