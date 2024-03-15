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Минус командный пункт: бойцы Третьей штурмовой нанесли мощный удар по позициям врага под Авдеевкой (видео)

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 15 марта 2024, 13:20
Иллюстративное изображение. Фото Генштаб ВСУ

Потеря батальонного командования важный плюс для наших бойцов

На Авдеевском направлении российские оккупанты продолжают нести значительные потери. Вблизи Авдеевки бойцы Третьей штурмовой бригады поразили командный пункт россиян, а также уничтожили гаубицу в самом городе.

Об этом они сообщили в Telegram, опубликовав видео успешной работы по врагу.

"Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада. Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши займы и технику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командный состав подразделения батальона одной из бригад России обнаружили разведчики Батальона беспилотных систем. Когда цель была подтверждена, к ее уничтожению приступили бойцы второй артбатареи "Martial Family" 2-го САДн, и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром.

"Сегодня противник штурмует малыми пехотными группами, и потеря батальонного командования — деморализация для личного состава и поражение координации действий оккупантов. Это позволит подразделениям Третьей штурмовой еще эффективнее держать оборону позиций и контратаковать силы противника под Авдеевкой", — добавляется.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы накопали на собственной линии обороны укреплений, которые Вооруженные силы Украине во время летнего контрнаступления преодолеть не смогли — только две линии из трех были прорваны. В то же время, украинские укрепления на многих участках оставляют желать лучшего.

Теги:
#Россия #Война #Авдеевка #ВСУ #3ОШБ