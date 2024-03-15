Минус командный пункт: бойцы Третьей штурмовой нанесли мощный удар по позициям врага под Авдеевкой (видео)

Потеря батальонного командования – важный плюс для наших бойцов

На Авдеевском направлении российские оккупанты продолжают нести значительные потери. Вблизи Авдеевки бойцы Третьей штурмовой бригады поразили командный пункт россиян, а также уничтожили гаубицу в самом городе.

Об этом они сообщили в Telegram, опубликовав видео успешной работы по врагу.

"Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада. Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши займы и технику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командный состав подразделения батальона одной из бригад России обнаружили разведчики Батальона беспилотных систем. Когда цель была подтверждена, к ее уничтожению приступили бойцы второй артбатареи "Martial Family" 2-го САДн, и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром.

"Сегодня противник штурмует малыми пехотными группами, и потеря батальонного командования — деморализация для личного состава и поражение координации действий оккупантов. Это позволит подразделениям Третьей штурмовой еще эффективнее держать оборону позиций и контратаковать силы противника под Авдеевкой", — добавляется.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы накопали на собственной линии обороны укреплений, которые Вооруженные силы Украине во время летнего контрнаступления преодолеть не смогли — только две линии из трех были прорваны. В то же время, украинские укрепления на многих участках оставляют желать лучшего.