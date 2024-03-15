Мінус командний пункт: бійці Третьої штурмової завдали потужного удару по позиціям ворога під Авдіївкою (відео)

Втрата батальйонного командування — важливий плюс для наших бійців

На Авдіївському напрямку російські окупанти продовжуються зазнавати значних втрат. Поблизу Авдіївки бійці Третьої штурмової бригади уразили командний пункт росіян, а також знищили гаубицю у самому місті.

Про це вони повідомили у Telegram, опублікувавши відео успішної роботи по ворогу.

"Ліквідовано місце дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада. Також знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати наші позиці й техніку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командний склад підрозділу батальйону однієї з бригад Росії виявили розвідники Батальйону безпілотних систем. Коли ціль було підтверджено, до її знищення приступили бійці другої артбатареї "Martial Family" 2-го САДн, і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром.

"Сьогодні противник штурмує малими піхотними групами, і втрата батальйонного командування — деморалізація для особового складу та ураження координації дій окупантів. Це дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи накопали на власній лінії оборони укріплень, які Збройні сили Україні під час літнього контрнаступу подолати не змогли – тільки дві лінії з трьох були прорвані. Водночас українські укріплення на багатьох ділянках залишають бажати кращого.