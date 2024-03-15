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Мінус командний пункт: бійці Третьої штурмової завдали потужного удару по позиціям ворога під Авдіївкою (відео)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 15 березня 2024, 13:20
Ілюстративне зображення. Фото Генштаб ЗСУ

Втрата батальйонного командування важливий плюс для наших бійців

На Авдіївському напрямку російські окупанти продовжуються зазнавати значних втрат. Поблизу Авдіївки бійці Третьої штурмової бригади уразили командний пункт росіян, а також знищили гаубицю у самому місті.

Про це вони повідомили у Telegram, опублікувавши відео успішної роботи по ворогу.

"Ліквідовано місце дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада. Також знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати наші позиці й техніку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командний склад підрозділу батальйону однієї з бригад Росії виявили розвідники Батальйону безпілотних систем. Коли ціль було підтверджено, до її знищення приступили бійці другої артбатареї "Martial Family" 2-го САДн, і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром.

"Сьогодні противник штурмує малими піхотними групами, і втрата батальйонного командування — деморалізація для особового складу та ураження координації дій окупантів. Це дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи накопали на власній лінії оборони укріплень, які Збройні сили Україні під час літнього контрнаступу подолати не змогли – тільки дві лінії з трьох були прорвані. Водночас українські укріплення на багатьох ділянках залишають бажати кращого.

Теги:
#Росія #Війна #Авдіївка #ЗСУ #3ОШБ