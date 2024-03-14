Укр

Во многих регионах Украины объявлена ​​воздушная тревога: в чем причина (карта)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Telegram Новость обновлена 14 марта 2024, 09:07

Сегодня, 14 марта, на территории большинства областей Украины объявили воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, есть угроза применения россиянами баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.

В связи с этим в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу.