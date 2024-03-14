Во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина (карта)
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Сегодня, 14 марта, на территории большинства областей Украины объявили воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, есть угроза применения россиянами баллистического вооружения.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.
В связи с этим в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу.