У багатьох регіонах України оголошували повітряну тривогу: у чому була причина (мапа)

В Україні була ракетна небезпека

Сьогодні, 14 березня, на території більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, була загроза застосування росіянами балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йшлося у повідомленні.

У зв’язку із цим у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу.

О 9:10 у Повітряних силах України оголосили про відміну загрози застосування балістичного озброєння.

В областях почали лунати відбої тривог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сумщину всю ніч "кошмарили" дронами. Вибухи чули у чотирьох містах.

Також ми повідомляли подробиці удару по багатоповерховому будинку у Сумах 13 березня. Відомо, що рятувальникам вдалося витягти з-під завалів чимало людей, проте були загиблі. У ушкодженому будинку майже повністю знесло під’їзд.