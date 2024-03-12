События на поле боя разворачиваются непредсказуемо: аналитик напомнил украинцам о Столетней войне и Перл-Харборе

Враг знает, за что он сражается

Ряд поражений, постигших нас в последние полгода, – это штатная военная ситуация. Добывать победу за победой нереально, в особенности в войне экзистенциального порядка.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал полковник ВСУ, военный аналитик, кандидата политических наук Петр Черник. Он объяснил, что украинцы имеют психологическую особенность: одерживая ситуативную победу, мы ожидаем, что и дальше будет только так или даже лучше, но на практике это невозможно.

"Враг знает, за что он сражается: если Путин проиграет, его просто убьют свои же. Он хорошо это осознает, поэтому бьется насмерть, не считаясь с потерями. Мы не можем позволить себе это, ведь чтим солдат, каждый из которых — на вес золота, поэтому тактика "мясных штурмов" для нас неприемлема", — говорит он.

Чтобы понять, насколько непредсказуемо могут разворачиваться события, полковник напомнил Столетнюю войну и Перл-Харбор.

"Шел 1356-й, битва при Пуатье. Англичане нанесли сокрушительное поражение французам: короля, его сына-наследника и 80% всей элиты страны взяли в плен. Почти вся аристократия, участвовавшая в боевых действиях, была уничтожена. Кажется, это конец? Нет, войну выиграла Франция.

Ударив по Перл-Харбору, японцы были уверены, что американцам конец. Они утопили практически весь Тихоокеанский флот, американцам просто нечем было воевать. Тем не менее они выиграли эту войну.

Блестящая победа Ивана Выговского над московскими войсками при Конотопе в 1659 году. Все уже думали, что казаки дойдут до Москвы и ей конец, но мы проиграли. Наполеон выиграл битву при Бородино, сжег Москву и все же проиграл", — напоминает Черник и добавляет "Война – очень непредсказуемое и нестабильное дело. Инициатива и преимущество на поле боя может переходить от одной стороны к другой множество раз".

Больше о поражениях на фронте, победах и снарядном голоде, вы можете прочитать в полной версии интервью Черника "Телеграфу" под названием "Потеря городов. Снарядный голод. НАТО в Украине: военный аналитик ответил на неудобные вопросы о войне".

Напомним, ранее мы писали о том, что полковник ВСУ объяснил, почему Путин не считает потери в Украине.