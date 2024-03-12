Події на полі бою розгортаються непередбачувано: аналітик нагадав українцям про Столітню війну і Перл-Харбор

Ворог знає, за що він бореться

Ряд поразок, що спіткали нас останні пів року, – це штатна військова ситуація. Здобувати перемогу за перемогою неможливо, особливо у війні екзистенційного порядку.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив полковник ЗСУ, військовий аналітик, кандидат політичних наук Петро Черник. Він пояснив, що українці мають психологічну особливість: здобувши ситуативну перемогу, ми очікуємо, що й надалі буде тільки так чи навіть краще, але на практиці це неможливо.

"Ворог знає, за що він воює: якщо Путін програє, його просто вб’ють свої ж. Він добре це усвідомлює, тому б’ється на смерть, не рахуючись з втратами. Ми не можемо дозволити собі цього, адже шануємо солдатів, кожен з яких — на вагу золота, тому тактика "м’ясних штурмів" для нас неприйнятна", — каже він.

Щоб зрозуміти, наскільки непередбачувано можуть розгортатися події, полковник нагадав Сторічну війну та Перл-Харбор.

"Аби зрозуміти, наскільки непередбачувано можуть розгортатися події, варто пригадати Столітню війну. Йшов 1356-й, битва при Пуатьє. Англійці завдали нищівної поразки французам: короля, його сина-спадкоємця і 80% всієї еліти країни взяли в полон. Майже вся аристократія, що брала участь в бойових діях, була знищена. Здається, це кінець? Ні, війну виграла Франція.

Вдаривши по Перл-Харбору, японці були впевнені, що американцям кінець. Вони потопили практично весь Тихоокеанський флот, американцям просто нічим було воювати. Тим не менш, вони виграли цю війну.

Блискуча перемога Івана Виговського над московськими військами при Конотопі 1659-го. Всі вже думали, що козаки дійдуть до Москви і їй кінець, але ми програли. Наполеон виграв битву при Бородіно, спалив Москву і все ж програв", — нагадує Черник і додає "Війна – дуже непередбачувана і нестабільна справа. Ініціатива і перевага на полі бою може переходити від однієї сторони до іншої безліч разів".

Більше про поразки на фронті, перемоги і снарядний голод, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Чорниця "Телеграфу" під назвою "Втрата міст. Снарядний голод. НАТО в Україні: військовий аналітик відповів на незручні запитання про війну".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що полковник ЗСУ пояснив, чому Путін не вважає втрати в Україні.