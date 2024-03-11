Три полосы протяженностью 2000 километров: Зеленский рассказал о ходе возведения обороны

Украина делает упор на собственное производство

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного главнокомандующего. На ней обсудили ситуацию на поле боя и фортификации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На Ставке были заслушаны доклады главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах.

"Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты", — рассказал Зеленский.

Также был заслушан доклад министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и прочего вооружения. Собственное производство", — говорится в сообщении.

Еще одна важная тема Ставки – фортификации.

"Отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Таврии" рассказали, почему не строили оборонительные рубежи в 2023 году.