Три смуги завдовжки 2000 кілометрів: Зеленський розповів про хід зведення оборони

Україна робить акцент на власне виробництві

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача. На ній обговорили ситуацію на полі бою та фортифікації.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. На Ставці було заслухано доповіді головкому Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях.

"Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти", — розповів Зеленський.

Також було заслухано доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

"Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", — йдеться у повідомленні.

Ще одна важлива тема Ставки – фортифікація.

"Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "Таврії" розповіли , чому не будували оборонні рубежі у 2023 році.