Выгорел дотла: как выглядит разрушенный россиянами "Эпицентр" в Никополе (фото, видео)

Гипермаркет был одним из самых крупных торговых объектов города Никополь

Российские оккупанты 6 марта в очередной раз ударили по Никополю на Днепропетровщине из артиллерии. На этот раз попали, в частности, и в гипермаркет "Эпицентр".

К моменту удара в магазине не было людей, поэтому обошлось без жертв. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте события и подготовил для наших читателей фото и видеорепортаж.

Террористический акт произошел 6 марта

После удара россиян по гипермаркету огонь охватил 4 тыс. квадратных метров. Пламя укрощали более 5 часов.

К ликвидации последствий очередного террористического акта россиян были привлечены 70 спасателей. Огромный магазин выгорел дотла.

Гипермаркет являлся одним из крупнейших торговых объектов города Никополь площадью более 5,1 тыс. кв. Он обеспечивал товарами первой необходимости все близлежащие населенные пункты.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения это уже шестой уничтоженный магазин сети "Эпицентр". С начала Великой войны он не прекратил функционирование.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о массированном ракетном ударе по территории Украины, нанесенном россиянами 29 декабря. В результате удара повреждения и разрушения получили десятки гражданских объектов. Среди них и ТРЦ Appolo в Днепре, в который попала вражеская ракета. Прилетело в тот же день и в роддом. К счастью, все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.