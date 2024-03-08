Вигорів ущент: як виглядає зруйнований росіянами "Епіцентр" у Нікополі (фото, відео)

Гіпермаркет був одним з найбільших торгових об’єктів міста Нікополь

Російські окупанти 6 березня в черговий раз вдарили по Нікополю, що на Дніпропетровщині, з артилерії. Цього разу поцілили, зокрема, і у гіпермаркет "Епіцентр".

На момент удару в магазині не було людей, тому обійшлося без жертв. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та підготував для наших читачів фото та відеорепортаж.

Терористичний акт стався 6 березня

Після удару росіян по гіпермаркету, вогонь охопив 4 тис. квадратних метрів. Полум'я приборкували понад 5 годин.

До ліквідації наслідків чергового терористичного акту росіян було залучено 70 рятувальників. Величезний магазин вигорів вщент.

Гіпермаркет був одним з найбільших торгових об’єктів міста Нікополь площею понад 5,1 тис. кв.м. Він забезпечував товарами першої потреби всі прилеглі населені пункти.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, це вже шостий знищений магазин мережі "Епіцентр". З початку Великої війни він не припинив функціонування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про масований ракетний удар по території України, який завдали росіяни 29 грудня. Внаслідок удару пошкодження та руйнування зазнали десятки цивільних об’єктів. Серед них і ТРЦ Appolo у Дніпрі, в який влучила ворожа ракета. Прилетіло того ж дня й у пологовий будинок. На щастя, всі пацієнти та медперсонал встигли перейти в укриття.