Оккупанты устроили очередной ночной террор Украины: где слышали взрывы (фото и видео)

К счастью, обошлось без жертв

В ночь на пятницу, 8 марта, россияне атаковали Украину "шахедами" и ракетами". Силами ПВО уничтожено 33 беспилотника.

"В ночь на 8 марта 2024 противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа "Shahed" (район пусков беспилотников – Балаклава, Крым). К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", — сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате их боевой работы было сбито 33 "шахеда". Это произошло в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ночью россияне нанесли удар по городу Чугуев. Рядом с девятиэтажным жилым домом есть разрушения, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей. Пострадали 5 человек, среди них трехлетний ребенок. Трое людей госпитализированы, двоим, в том числе и ребенку, была оказана медицинская помощь на месте.

Глава Николаевской области Виталий Ким проинформировал, что минувшей ночью в Николаевской области уничтожены два "шахеда". Один из них — над морем.

В Одессе ночью прозвучал взрыв. Над городом был сбит вражеский беспилотник.

Как сообщал "Телеграф", территорию России в ночь на 8 марта атаковали беспилотники. Их было как минимум 12.