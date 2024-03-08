Окупанти влаштували черговий нічний терор України: де чули вибухи (фото та відео)

На щастя, обійшлося без жертв

У ніч на п’ятницю, 8 березня, росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетами. Силами ППО знищено 33 безпілотники.

"У ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь і схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 37 ударних БПЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим). Для відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — повідомили у Повітряних силах України.

В результаті їхньої бойової роботи було збито 33 "шахеди". Це сталося у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, вночі росіяни завдали удару по місту Чугуєв. Поруч із дев’ятиповерховим житловим будинком є руйнування, пошкоджено магазини, готель, близько 13 автомобілів. Постраждали 5 людей, серед них трирічна дитина. Трьох людей госпіталізовано, двом, у тому числі й дитині, було надано медичну допомогу на місці.

Глава Миколаївської області Віталій Кім поінформував, що минулої ночі в Миколаївській області знищено два "шахеди". Один із них — над морем.

В Одесі вночі пролунав вибух. Над містом було збито ворожого безпілотника.

Як повідомляв "Телеграф", територію Росії в ніч проти 8 березня атакували безпілотники. Їх було щонайменше 12.