Украинский воин как живой щит: в сети обсуждают новое видео военных преступлений РФ

Россияне систематически нарушают Женевские конвенции в отношении украинских военнопленных

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине, в частности используют пленных украинских воинов как живой щит, во время штурмов позиций Сил обороны. Соответствующие видео, снятые с помощью дронов, периодически появляются в сети.

Так, недавно появилось очередное подтверждение этому факту. На видео хорошо видно, как один из российских военнослужащих ведет украинского защитника перед собой и, прячась за его спиной, пытается продвинуться вперед.

По мнению Юлиана Рипке, эксперта по анализу открытых данных издания Bild, на большинстве видеозаписей военных преступлений РФ видны бойцы ВДВ — элитные подразделения российской армии, что доказывает — расправы носят систематический характер и одобряются высшим командованием.

Следует отметить, что подобные случаи, к сожалению, действительно не единичны. Россияне систематически нарушают Женевские конвенции в отношении украинских военнопленных. Так, в феврале текущего года в сети появилось несколько видео с расстрелом пленных украинских бойцов.

По мнению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, случаев совершения военных преступлений россиянами гораздо больше, чем тех, что, так или иначе, всплывают в публичной плоскости.