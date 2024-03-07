Український воїн як живий щит: у мережі обговорюють нове відео військових злочинів РФ

Росіяни систематично порушують Женевські конвенції щодо українських військовополонених

Російські окупанти продовжують коїти воєнні злочини в Україні, зокрема використовують полонених українських воїнів як живий щит, під час штурмів позицій Сил оборони. Відповідні відео, зафільмовані за допомогою дронів, періодично вигулькують в мережі.

Так, нещодавно, з'явилося чергове підтвердження цьому факту. На відео добре видно, як один із російських військовослужбовців веде українського захисника перед собою та, ховаючись за його спиною, намагається просунутися вперед.

На думку Юліана Ріпке, експерта з аналізу відкритих даних видання Bild, на більшості відеозаписів воєнних злочинів РФ видно бійців ВДВ — елітних підрозділів російської армії, що доводить — розправи мають систематичний характер і схвалюються вищим командуванням.

Варто зазначити, що подібні випадки, на жаль, дійсно не поодинокі. Росіяни систематично порушують Женевські конвенції щодо українських військовополонених. Так, в лютому поточного року, у мережі з'явилися кілька відео з розстрілом полонених українських бійців.

На думку уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, випадків скоєння воєнних злочинів росіянами набагато більше, ніж тих, що, так чи інакше, спливають у публічній площині.