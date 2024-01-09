"Відео — не фейк, таких випадків десятки": ролик із розстрілом українських бійців прокоментували у прокуратурі

Росіяни масово скоюють військові злочини

Жахливе відео з розстрілом росіянами українських військовополонених у Запорізькій області — справжнє, дані жертв окупантів уже встановлено. Крім того, росіяни використовують українських військовополонених як "живий щит" — це окремий воєнний злочин. На жаль, така поведінка – норма для росіян.

"Оприлюднене відео не фейк, було розстріляно наших військовослужбовців, їх дані вже встановлено. Це приклад воєнного злочину окупантів, який, на жаль, досить поширений у росіян", — сказав глава "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв’ю "Телеграфу".

Він додав, що встановлюються особи підозрюваних у цьому злочині. Є підстави вважати, що це 76-та, так звана "Псковська" дивізія, відома своїми жорстокими діями на Київщині. Ця інформація перевіряться, чи ведеться робота з виходу на конкретних людей. Також збираються дані щодо кількості страт українських військовополонених росіянами, а також тих, хто зазнав тортур.

"Це точно не рідкісні випадки, це система. Є кілька десятків підтверджених фактів страти військовополонених. У принципі, злочини щодо військовополонених вже формуються в окремий напрямок. Катування, жорстоке поводження — найпоширеніший злочин. Фактично всі наші військовополонені, які утримувалися у ворога — їх тисячі, — зазнали жорстокого поводження, тортур", — зазначив Юрій Бєлоусов.

Він нагадав, що нещодавно було оприлюднено відео, як окупанти в Запорізькій області використовують українських військовополонених як "живий щит". Це окремий воєнний злочин.

"М’яко кажучи, нормальні військові так не роблять, такі злочини демонструють рівень культури нашого ворога", — наголосив глава "департаменту війни" Офісу генпрокурора.

Детальніше читайте у повній версії другої частини інтерв’ю: Цивільних заручників маємо повернути, і це не про обмін — глава "департаменту війни" ОГП про російські катівні і невідворотність покарання (ч. 2)

Коли окупантів притягнуть до відповідальності за воєнні злочини в Україні, які ще країни проводять свої розслідування щодо російських злочинців, про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та про те, як МКС отримає покази одного з бойовиків ПВК "Редут", читайте в першій частині інтерв’ю керівника "департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова.