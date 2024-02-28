Фотографировала ПВО и блокпосты ВСУ: СБУ задержала руководительницу харьковского университета

Теперь ей грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководительницу харьковского университета, разведывавшую места дислокации украинской армии в прифронтовых территориях. Российскую агентку задержали "на горячем" и сообщили о подозрении

Об этом информирует пресс-служба СБУ. Подробности появились в Telegram.

Задержанной оказалась инженерка одного из технических вузов Харьковщины. Она помогала оккупантам получить разведданные об обороне города.

Злоумышленница ночью проводила доразведку прифронтовой местности Балаклейского района. Для сбора разведданных российская агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны. Женщина пыталась обнаружить места базирования ПВО, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск. Эти сведения она мессенджером передавала боевику оккупационных группировок Южного военного округа РФ, воюющего под Купянском.

Кроме того, злоумышленница "сливала" информацию администратору российского Телеграмм-канала, который был создан в декабре 2022 года для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Киеве был задержан агент ФСБ, работавший на врагов и в первые дни полномасштабного вторжения активно собиравший разведданные для своих кураторов. Он предоставлял россиянам информацию о местах базирования украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.