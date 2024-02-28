Фотографувала ППО та блокпости ЗСУ: СБУ затримала посадовицю харківського університету

Тепер їй загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України (СБУ) затримала посадовицю харківського університету, яка розвідувала місця дислокації української армії у прифронтових територіях. Російську агентку затримали "на гарячому" та повідомили про підозру.

Про це проінформувала прес-служба СБУ. Подробиці зявились в Telegram.

Затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів Харківщини. Вона допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону міста.

Зловмисниця вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району. Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. Жінка намагалася виявити місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Ці відомості вона месенджером передавала бойовику окупаційних угруповань Південного військового округу РФ, який воює під Куп’янськом.

Крім того зловмисниця "зливала" інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує довічне ув'язнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Києві було затримано агента ФСБ, який працював на ворогів і в перші дні повномасштабного вторгнення активно збирав розвіддані для своїх кураторів. Він надавав росіянам інформацію про місця базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ.