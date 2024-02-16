"Зливав" дані кураторам із Росії та мріяв про захоплення Києва: СБУ затримали зрадника (відео)

Зраднику загрожує довічне ув’язнення

У Києві було затримано агента ФСБ, який працював на ворогів і в перші дні повномасштабного вторгнення активно збирав розвіддані для своїх кураторів. Він надавав росіянам інформацію про місця базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Коли зрадник зрозумів, що ворожі війська не зможуть захопити столицю, то він на тривалий час "заліг на дно". Докладніше про затримання агента ФСБ розповіли у прес-службі СБУ.

Так, чоловік протягом лютого-березня 2022 року виконував завдання своїх кураторів із ФСБ щодо виявлення місць базування українських захисників.

Ворога цікавили опорні пункти та вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ на території та околицях міста. Для цього російський агент у проміжках між комендантським годинником обходив вулиці, намагаючись приховано фіксувати максимум локацій українських захисників.

Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари.

Проте агресору не вдалося реалізувати свої плани і агент ФСБ на тривалий час "заліг на дно". Згодом він знову зв’язався зі своїми кураторами та почав вести пропагандистську діяльність у соціальних мережах.

Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" мешканців Київщини.

Встановлено, що у дописах на власній фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення

Зрадника було затримано співробітниками СБУ. Йому висунули підозру одразу за кількома статтями КК України, серед яких: держзрада, пропаганда війни та розпалювання національної ворожнечі.

На даний момент зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Києва та його знайома потрапили за ґрати через розмови телефоном. Вони виправдовували збройну агресію РФ і чекали на прихід до влади окупантів, а також називали українців "фашистами".